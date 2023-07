Il Mattino – Garcia monitora tre profili su tutti: Zerbin, Zanoli e Demme osservati speciali

Rudi Garcia sta monitorando a Dimaro tre profili in particolare.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, i tre osservati speciali sarebbero Zanoli, Zerbin, Demme, il cui futuro al Napoli è più che incerto in questo momento: “Per Garcia, l’impressione, è che cerchi tre risposte: una proprio da Zerbin (il test per lui non è poi così esaltante), un’altra da Zanoli che non è affatto svampito e i cinque mesi al Genoa hanno anche piuttosto consolidato. E il terzo, probabilmente quello più importante, da Demme: perché il regista è osservato speciale e non è così scontato che faccia le valigie”.