Alvino: “Osimhen al collo ha un cartello, tutti conoscono la cifra”

Carlo Alvino, ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, ha parlato di Osimhen e delle voci di mercato legate al suo futuro.

Di seguito le sue parole: “Aurelio De Laurentiis ha messo un cartello al collo di Osimhen. Sento in giro delle voci di mercato che mi fanno veramente ridere in tal senso. C’è chi parla di cifre, offerte. Ma Aurelio De Laurentiis al collo di Osimhen ci ha messo un cartello bello grande. La scritta la conoscono tutti: “200 milioni di euro”. Per cui chi vorrà avvicinarsi deve sapere che quello è il costo del cartellino e per meno non si siede nemmeno a parlarne”.

Alvino ha poi continuato: “In ogni caso penso che Osimhen resterà ancora in azzurro. Il calciatore ha dimostrato attaccamento alla maglia durante le interviste rilasciate e non ha dato mai segnali di cedimento. Un Napoli con Osimhen è veramente forte e potente, parliamo di uno dei migliori centravanti del mondo. Quindi fa bene il club a valutare in quel modo il cartellino del calciatore nigeriano. Mi sento di sbilanciarmi, ripeto: penso che alla fine si metteranno d’accordo e Osimhen resterà ancora con la maglia azzurra”.