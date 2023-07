Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, ha dato le ultime su Lo Celso a Tgr Rai: “Il Napoli ha deciso di mollare Lo Celso. Non ci sono le condizioni per continuare a trattare con il Tottenham e gli azzurri sono pronti a lasciarlo andare”. ADL voleva il giocatore in prestito secco o con diritto di riscatto, gli Spurs valutano il giocatore 25 milioni e vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Questi i probabili motivi che hanno spinto il Napoli a cambiare obiettivo.