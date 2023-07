Ufficiale – Ottima notizia per i tifosi: ecco dove seguire Napoli-Anaune e Napoli-Spal

Oggi alle 18 è in programma il primo test amichevole per il Napoli contro L’Anaune. Lunedì si comincia già ad alzare il livello, con gli azzurri che saranno impegnati, sempre alle 18, contro la Spal. Entrambi i match verranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW per gli abbonati, la partita con la Spal si potrà vedere anche in chiaro su Tv8.

Ecco il programma completo:

Napoli-Anaune – giovedi 20/7 ore 18 – Sky Sport Calcio e su NOW in streaming

Napoli-Spal – lunedi 24/07 ore 18 – Sky Sport Calcio, su NOW in streaming e in chiaro su Tv8