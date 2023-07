Tuttosport – Niente amichevole con l’Anaune per Kvara, Osimhen e altri big: il motivo

Oggi alle 18:00 il Napoli aprirà ufficialmente la sua stagione 2023/2024. Come lo scorso anno, quasi come un portafortuna, i primi avversari saranno i dilettanti dell’Anaune Val di Non. L’amichevole contro la rappresentativa locale sarà l’occasione per testare tanti giovani. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, Meret, Rrahmani, Ostigard, Zielinski, Raspadori, Lobotka, Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas non giocheranno. Il motivo è molto semplice: rispetto al resto della squadra, questi calciatori sono andati in vacanza più tardi per gli impegni con le rispettive nazionali. Probabilmente saranno schierati nella sfida contro la Spal in programma lunedì sempre alle ore 18.