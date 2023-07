Tmw – Rinnovo Osimhen, esito positivo. De Laurentiis si spinge oltre i 7 milioni di ingaggio! I dettagli

Oggi a Dimaro c’è stato un incontro tra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e il Napoli. Ovviamente, l’argomento è stato il rinnovo del nigeriano. Il club ha sì intenzione di chiedere 200 milioni per un’eventuale cessione, ma è intenzionato ad ottenere il suo rinnovo di contratto per evitare di finire in scadenza. Dunque, l’intenzione è sia quella di rinnovare con tanto di ritocco dell’ingaggio, che quella di tutelarsi per la prossima sessione di mercato, con una clausola prestabilita che potrebbe essere di circa 120 milioni di euro e valida per ogni mese di luglio. Lo stipendio potrebbe essere di 7 milioni più due di bonus. Uno sforzo importante, che permetterebbe a De Laurentiis di avere maggior forza contrattuale e di ottenere la permanenza di Osimhen. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.