L’Al-Ahli, squadra del campionato saudita, ha chiesto informazioni al Napoli per Stanislav Lobotka. Però, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato irremovibile: lo slovacco non si muoverà dal Napoli. Per il patron dei partenopei l’ex Celta Vigo è incedibile, e a meno di offerte fuori mercato che si aggirino sui 65-70 milioni, non partirà. A testimonianza c’è il suo rinnovo di contratto fino al 2027, con opzione per un altra stagione. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.