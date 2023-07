Sky – Garcia stregato da Spavone: bloccata la sua partenza in prestito

Nel corso di questo ritiro, Rudi Garcia ha avuto modo di poter osservare da vicino i giovani del vivaio del Napoli. Tra tutti, il tecnico è rimasto impressionato dal classe 2004 Alessandro Spavone. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il ragazzo in passato ha ricevuto le attenzioni di alcuni club inglesi, ma ha scelto di restare a Napoli. Ora, mentre sembrava tutto fatto per una sua partenza in prestito, Garcia ha fermato tutto. Su di lui c’erano il Cesena, il Como e il Cittadella, e se sembrava tutto fatto, con solo la destinazione da scegliere, ora bisognerà aspettare ancora un po’.