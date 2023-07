Resp. TicketOne: “L’abbonamento potrà essere pagato in tre rate”

Amedeo Bardelli, responsabile sport di TicketOne, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare degli abbonamenti del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“I prezzi degli abbonamenti del Napoli sono abbordabilissimi. La formula scelta è vantaggiosa per i tifosi e poi l’abbonamento va oltre il campionato. E’ una formula moderna e mi aspetto che i tifosi si colleghino e rinnovino tutti quelli che già lo avevano. Nell’abbonamento full ci sono 3 partite di Champions per cui l’abbonamento è appetibilissimo. Il limite massimo di abbonamenti è di 25mila: sono tanti, io ne avrei messi di meno, ma il numero lo ha scelto il Napoli. C’è anche la possibilità di rateizzare l’abbonamento senza interessi, in 3 rate. E’ un’opportunità conveniente anche questa. Per pagare a rate bisogna avere Paypal e ogni mese verranno detratti i soldi per cui se domani un tifoso si abbona, finirà di pagare ad ottobre. Auspico che tutti gli abbonamenti vengano fatti su internet perché è molto più rapido”.