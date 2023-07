Pjanic: “Rudi Garcia al Napoli? Possono rivincere lo scudetto, ma a una condizione”

Miralem Pjanic è una vecchia conoscenza della Serie A. Nel suo curriculum figurano Roma prima e Juventus poi. Proprio coi giallorossi il bosniaco è stato allenato da Rudi Garcia. Intervistato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista dello Sharjah ha rilasciato delle particolari dichiarazioni che riguardano anche il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Per la Juve prendere Lukaku potrebbe essere un colpo tipo Higuain 2016?

“Non è giusto paragonarli, sono casi diversi. Higuain è stato un attaccante straordinario, ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 aveva segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca. Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella di Lukaku è una situazione diversa, è reduce da un anno complicato all’Inter. E poi Romelu non è dei nerazzurri, ma del Chelsea…”.

Il Napoli per il dopo Spalletti ha scelto Garcia, un altro suo ex tecnico. Come vede la staffetta?

“Garcia ama il 4-3-3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati. Rudi ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante. Se resta Osimhen possono anche rivincere lo scudetto, perché no?”.