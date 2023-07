Napoli-Anaune Val di Non, il commento della società: “Indicazioni positive dalla linea verde”

Nella sua prima uscita stagionale, il Napoli ha battuto in amichevole l’Anaune Val di Non con il punteggio di 6-1. Un test in cui hanno giocato soprattutto elementi giovani facenti parte della primavera o mandati in prestito nel corso della scorsa stagione. La società, sul proprio sito ufficiale, ha scritto un commento a proposito di questo match.

“Il Napoli campione d’Italia vince la prima amichevole a Dimaro Folgarida contro l’Anaune Val di Non per 6-1. Test ormai tradizionale e anche beneaugurante contro la squadra trentina. Di Politano il primo gol stagionale, su rigore, e poi tante indicazioni positive soprattutto sotto il profilo della linea verde con 4 reti firmate da ragazzi che orbitano nel settore giovanile: Vergara, Cioffi, Coli Saco e Iaccarino. Materiale su cui potrà lavorare proficuamente Garcia, come nelle corde e negli intendimenti del tecnico francese. Chiude al 90esimo Olivera che fissa il 6-1 finale. Prossimo appuntamento lunedì per il secondo test contro la Spal, allorquando sarà anche l’occasione di celebrare il battesimo di altri campioni d’Italia con addosso la maglia del tricolore”.