Il Mattino- Rinnovo Osimhen, niente fumata bianca per ora: il motivo

Le voci che girano intorno al rinnovo del contratto di Victor Osimhen sono più che positive. Sembra, infatti, che il nigeriano potrebbe restare in azzurro ancora per un altro anno. Continuano i colloqui tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente del capocannoniere della Serie A.

Calenda ha avuto dei colloqui anche con Meluso, Micheli e Mantovani. A pranzo ha anche incrociato De Laurentiis. La sensazione è che, anche se sembra si possa arrivare ad una conclusione positiva sia per il club partenopeo che per Osimhen, il rinnovo non avverrà in tempi brevi. Non sarà a Dimaro la fumata bianca: l’agente di Osimhen lascerà la localita trentina nelle prossime ore. Lo scrive Il Mattino.