Il Mattino – Lozano, sirene dall’America

Hirving Lozano ha un contratto in scadenza nel 2024, fra soltanto un anno. La strada del rinnovo sembra quella meno percorribile, davanti a lui c’è un bivio: da una parte partire cercando nuovi stimoli, dall’altra restare fuori squadra. Il messicano sogna la Premier. Intanto Il Mattino rivela importanti novità per quanto riguarda il futuro di Lozano. Secondo il quotidiano, infatti, il Los Angeles FC sembrerebbe interessato all’esterno destro.

Il Napoli non sa ancora se Lozano resterà, ma ha comunque sondato il terreno per non farsi trovare impreparato. Tra mercato concreto e fantacalcio, molti sono i nomi che sono stati fatti in caso di partenza. Oggi Il Mattino indica Federico Bernardeschi. L’ex ala della Juventus è attualmente di proprietà del Toronto, dove l’ultima stagione non è stata delle più idilliache.