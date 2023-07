Garcia: “Oggi non era previsto di giocare più di 45 minuti. Mi è piaciuto l’atteggiamento”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della prima uscita stagionale degli azzurri contro l’Anaune Val di Non.

“Era la prima partita, i ragazzi sono stati seri. Hanno giocato con molta stanchezza perché abbiamo lavorato molto ed era per questo che non c’era la previsione di giocare più di 45 minuti. Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti, con quelli esperti che hanno saputo gestire anche i più giovani. C’era qualità e soprattutto non ci sono stati infortuni. Segnare gol è sempre importante, nel primo tempo credo che abbiamo preso tre pali… Politano ha comunque segnato il primo gol della mia avventura al Napoli”.