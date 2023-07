Garcia a Sky: “I ragazzi sono felici. Osimhen? Vuole rimanere”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita amichevole Napoli-Anaune Val di Non 6-1. Queste le sue parole. “I ragazzi sono felici di ritrovarsi. È normale ora si gioca con il tricolore sulla maglia, ma ci sono dei doveri da rispettare. Noi dobbiamo essere sempre al massimo, chi ha giocato ha dato il massimo. Il parametro fisico è quello più importante per il momento ed è anche per questo che non abbiamo rischiato chi è arrivato dopo. Osimhen? Lui vuole rimanere al Napoli, così come tutti noi vogliamo che rimanda. Io lo voglio felice, se lo sarà potrà disputare una grande stagione”.