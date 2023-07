CdS – Questione Politano e rinnovo Di Lorenzo: Giuffredi in arrivo a Dimaro

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mario Giuffredi è in arrivo a Dimaro. L’agente di Politano e Di Lorenzo incontrerà il Presidente per risolvere le questioni che riguardano i suoi assistiti. Politano ha dichiarato a Sky di voler giocare di più e nel caso non venga accontentato potrebbe cambiare area. Discorso diverso per capitan Di Lorenzo che aspetta solo di mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà a vita al Napoli. Si cercherà di sbloccare anche la situazione Faraoni, assistito sempre da Giuffredi, con Zanoli che dovrebbe finire al Genoa.