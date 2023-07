CdS – Questa mattina allenamento a porte chiuse per il Napoli, con la squadra al completo si comincia a fare sul serio

Come riporta il Corriere dello Sport, questa mattina il Napoli ha svolto allenamento a porte chiuse. Con l’arrivo dei Nazionali e la squadra al completo, il mister Garcia ha deciso di “nascondere” un po’ la sua squadra, con una seduta volta probabilmente a dei lavori tecnico-tattici specifici per preparare al meglio l’inizio della stagione. Tifosi e giornalisti sono rimasti fuori e potranno vedere il Napoli solo nel pomeriggio in occasione dell’amichevole con l’Anaune alle 18. Manca meno di un mese all’inizio del campionato e il segnale di Garcia è chiaro: “Adesso si comincia a fare sul serio”.