Cds – Il Napoli segue un difensore già sondato in passato, i dettagli

L’ultima opzione per la difesa del Napoli è de Lacroix che ha tutte le qualità per fare al caso del club azzurro : è relativamente giovane con uno stipendio alla portata di mano un prezzo molto più accessibile rispett ad esempio Kilman, che il Napoli è già salito a 35 milioni per l’inglese, senza alcun risultato. Lacroix ha giocato 24 partite di Bundesliga lo scorso anno, tra la difesa a tre e quattro, è un difensore flessibile, con margini di crescita, che domina l’area di rigore con i suoi 190 cm di altezza. Il Napoli lo segue con attenzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.