Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul contratto di Khivicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano ha un contratto con il club fino al 2027 partito da 1,4 milioni a stagione più bonus. Si discute già da qualche tempo per il rinnovo con un incremento di stipendio. Secondo quanto si apprende dal quotidiano, agente e società si incontreranno molto presto per discutere i dettagli.