CdM – Lo Celso, il Napoli prova a chiudere: c’è un ostacolo

Mentre il Napoli è a Dimaro per la prima parte del ritiro, la società lavora per migliorare la squadra. Il reparto del centrocampo non sembra avere particolari buchi, ma c’è comunque bisogno di rinforzarsi per dare a Rudi Garcia un’ossatura potente. Fra i nomi per il centrocampo c’è quello dell’argentino Giovani Lo Celso. Sono stati avviati dei contatti con il Tottenham per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore.

Il problema è presto rivelato: il Napoli vorrebbe optare per un prestito con diritto di riscatto. Il Tottenham preferirebbe fare subito cassa cedendo il centrocampista a titolo definitivo. I contatti con gli Spurs sono comunque continui. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.