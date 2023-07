Nel ritiro di Dimaro, Rudi Garcia ha convocato tantissimi giovani dalla Primavera. Un’occasione perfetta per mettersi in mostra che ha già dato i suoi frutti. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, dopo l’amichevole contro l’Anaune Val di Non di oggi tre azzurri saranno ceduti in prestito. Vergara passerà alla Reggiana, Marchisano alla Pro Sesto e Cioffi al Gubbio. “Tre cessioni già pianificate che presto verranno ufficializzate”, specifica il quotidiano.