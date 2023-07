Branca sicuro: “Il Napoli è favorito per lo scudetto, vi spiego”

Marco Branca, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del Napoli e della corsa scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“E’ prematuro dire qualsiasi cosa perché manca troppo prima della fine del mercato e possono accadere tantissime cose. Le risorse italiane sono inferiori rispetto ad altri mercati. Il Napoli però, credo sia ancora tra le favorite e poi è chiaro che ci saranno sempre una serie di squadre potenziate, ma il Napoli di sicuro è tra le pretendenti al prossimo scudetto. Molte squadre non hanno completato le sostituzioni e per questo che dico che bisogna aspettare la fine del mercato. Al momento, il Napoli non è cambiato molto, ma ha dimostrato che anche cambiando abbastanza ha vinto lo scudetto. L’Inter che vinse il triplete, cambiò 6 titolari su 11 per cui dipende sempre da chi sostituisci. Garcia? I rischi sono molto minori rispetto all’addio di Mourinho perché noi venivamo da 5 anni di grandi vittorie. Il Napoli parte da uno scudetto vinto dopo 33 anni per cui di sicuro ci sarà la voglia e la concentrazione adeguata per confermare la bontà della scorsa annata”.