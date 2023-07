Asse Fiorentina-Juve: Arriva il brasiliano Arthur per il centrocampo viola

Fiorentina e Juventus hanno concordato la cessione di Arthur ai viola in prestito con diritto di riscatto. Dopo diversi giorni di trattative, i due club sono caduti in fumata bianca: secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, il brasiliano è quasi un nuovo centrocampista della Fiorentina. La fiorentina pagherà alla Juventus prestito di 2 milioni di euro, e l’importo del riscatto è fissato a 20 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore dovrebbe recarsi alla Fiorentina per un controllo medico.