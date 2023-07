Agostinelli: “Osimhen? Se parla chiaro meglio di chi è ipocrita. Zielinski? Bisogna vedere come sta mentalmente”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Osimhen? Se parla chiaro è trasparente e non ipocrita come tanti nel mondo del calcio. La gente non ha capito che nel calcio contano i soldi e che è inutile mandare baci ai tifosi e fare il gesto del cuore sullo stemma della maglietta. Guardate Lukaku, una volta bacia l’Inter e poi la Juventus. Le bandiere di una volta non erano tantissime, oggi non bisogna pensare più che altro ai colori. Zielinski? Cìè da vedere come sta mentalmente, se vuole essere allenato di nuovo da Sarri o se ha gli stimoli di rimanere. Posso sbagliarmi da fuori, ma visto che non è mai stato un titolarissimo non vorrei che stesse guardando fuori. Se le cose stanno così è meglio partire. Lozano? Quelli come lui sono mentalmente determinati che non se ne può fare a meno. Migliorando nella continuità può diventare un elemento fondamentale”.