È appena arrivata una bellissima notizia per i tifosi del Napoli. Le due prime uscite stagionali, che saranno rispettivamente contro l’Anaune Val Di Non e la Spal, saranno visibili in chiaro sul canale Sky Sport Calcio. La prima sfida, contro la formazione trentina, andrà in scena domani giovedì 20 luglio alle ore 18. Il secondo match, che si giocherà contro la compagine romagnola, si terrà invece lunedì 24 luglio, sempre alle ore 18.