SportItalia – Nuova avventura per Ambrosino: ecco dove giocherà

Classe 2003, giovanissimo e alle prime armi. Giuseppe Ambrosino è entrato nel circuito dei professionisti soltanto un anno fa con l’esperienza al Como e al Cittadella. Il baby talento può contare anche sull’esperienza al Mondiale Under 20 di qualche mese fa, dove la Nazionale Italiana si è dovuta arrendere in finale ai pari età dell’Uruguay. Adesso Ambrosino sembrerebbe pronto ad una nuova esperienza. Nelle ultimissime ore, infatti, il Catanzaro e il Napoli sembrano aver trovato l’accordo per il prestito. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale.