Polverosi: “Ecco cosa dovrebbe fare Osimhen, sarebbe meglio per tutti”

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Radio Crc per parlare di Osimhen e del suo futuro.

Ecco le sue parole: “Osimhen? Direi proprio che la soluzione migliore per tutti sia che lui resti a Napoli, per tante ragioni. Ovviamente la prima è quella tecnica. Ogni stagione fa storia a sè, ma un conto è cominciare dall’impianto dell’anno scorso e un conto è ricominciare da capo. Questi vale per il Napoli, ma anche per Osimhen perché ha trovato in questa squadra il modo migliore per rendere al 100%”.

Poi ha continuato: “Si faccia poi una domanda: l’intesa che ha trovato con Kvaratskhelia è incredibile, la trova da un’altra parte? Credo che da un punto di vista tecnico gli convenga restare. È vero che la società chiede questi famosi 200 milioni, ma questa offerta può arrivare anche alla fine della prossima stagione che sarà impegnativa. Credo che ci siano tantissime ragioni per cui conviene a tutti che Osimhen resti a Napoli”.