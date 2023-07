Perillo: “Osimhen? Sensazioni positive, ADL farà un’eccezione”

Il giornalista Antonello Perillo è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli e dei suoi protagonisti.

Di seguito le sue parole: “Ho sensazioni positive sul futuro di Osimhen, il calciatore e la società hanno volontà di proseguire insieme e anche il procuratore Calenda credo sia assolutamente allineato a questo. Almeno per una stagione ancora, vedremo Osimhen con la maglia azzurra. Poi vedremo cosa accadrà. De Laurentiis farà un’eccezione per il nigeriano, che è il vero fuoriclasse della Serie A. L’adeguamento di contratto arriverà, ma l’entourage del giocatore non può pretendere cifre da PSG o da Bayern”.

Poi, su Kim: “Il suo addio era ormai il segreto di Pulcinella, purtroppo il Napoli poteva farci poco. Non c’è fretta ora di sostituirlo, lo ha ribadito anche Garcia. Di certo servirà un nome di livello, che non lo faccia rimpiangere troppo. Le sue parole ai napoletani? Sono state molto sentite, mi ha dato l’impressione che Napoli gli sia rimasta dentro. Il suo saluto è stato commosso. Ha giocato un solo anno qui, ma ha dato un contributo clamoroso: è entrato nella storia e nel cuore di Napoli”.

Infine, Perillo ha parlato dell’allenatore: “Impressioni su Garcia? Ottime, l’uomo ha carisma e serietà. Ora attendo di conoscere l’allenatore, nel calcio che conta. Resto dell’opinione che la scelta di ADL sia stata perfetta: Garcia lavorerà con intelligenza dopo Spalletti e come Spalletti ha ancora moltissima fame. Gli manca quel successo importantissimo da urlo, quindi avrà tutte le motivazioni necessarie”.