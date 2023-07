Osimhen, l’ex intermediario: “Il rinnovo va chiuso subito, altrimenti rischi di perderlo”

Andrea D’Amico, ex intermediario di Victor Osimhen, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Trattenere Osimhen a Napoli? Si tratta di un calciatore che ha sicuramente cambiato la fisionomia della squadra. La trattativa va chiusa subito altrimenti rischi di perderlo, con un anno di contratto è difficile concludere. Prima lo fa il Napoli meglio è, con i soldi che ci sono in giro può arrivare un’offerta irrinunciabile. Colpo dall’estero? Può accadere, ma la Serie A è ormai un mercato di passaggio, come lo era la Francia anni fa. Noi prendiamo giovani, li valorizziamo e li vendiamo all’estero. Ed accogliamo giocatori non più nel pieno della carriera come Lukaku”.