Sebbene Hirving Lozano abbia chiaramente espresso la sua voglia di rimanere in maglia azzurra, il Napoli è alla ricerca di un buon offerente che si faccia avanti per acquistarne il cartellino.

Stando alle ultime notizie riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nel caso in cui non dovessero arrivare proposte, il presidente De Laurentiis dovrà parlare con gli agenti del giocatore per discutere su un allungamento del contratto e spalmare i 4,5 mln di stipendio.