Jacobelli: “Il Napoli è la naturale favorita per lo Scudetto”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della situazione del Napoli.

“Sul Napoli c’è da capire che in questo momento la situazione legata al rinnovo di Osimhen è centrale, poi c’è da capire ad esempio cosa succederà con Zielinski. Il Napoli eviterà le tournée intercontinentali come fatto anche lo scorso anno. Credo che il Napoli a prescindere da tutto il primo settembre sarà la naturale favorita per lo Scudetto”.