Il Mattino – Rudi Garcia fa una cosa che Sarri e Spalletti non hanno mai fatto: ecco quale

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, Rudi Garcia presenterebbe una veste del tutto diversa da Sarri e Spalletti per quanto riguarda il ruolo di allenatore del Napoli. L’ex tecnico di Roma e Marsiglia rivestirebbe anche il ruolo di manager. Infatti, il francese è molto più attivo nelle scelte di mercato. “Al contrario di Spalletti e Sarri, per esempio, che nomi non ne hanno mai fatti”, si legge dalle colonne del quotidiano partenopeo.

Rudi Garcia manager sulle orme di Ancelotti e Benitez. Il futuro ct della Selecao, però, non ha lasciato un bel ricordo del suo percorso. Molto meglio Benitez, forse, che è riuscito a portare una Supercoppa e una Coppa Italia all’ombra del Vesuvio. Fatto sta che Garcia, stando alle parole del quotidiano partenopeo, definisce nomi e obiettivi per rinforzare l’ossatura della SSC Napoli.