Giordano: “Osimhen-Napoli, affare più complicato della storia degli azzurri. Vi spiego il perché”

Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte. Durante la nota trasmissione Marte Sport Live, il giornalista del Corriere dello Sport ha affrontato vari argomenti che riguardano il Napoli dal modulo di Rudi Garcia al rinnovo di Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quali elementi di novità potrebbe apportare Garcia? La cosa più difficile da pensare è il 4-2-3-1, alternativo al 4-3-3, ma è importante avere un’idea chiara della propria filosofia di gioco: come riempire gli spazi, come occupare il campo. Io credo che il 4-3-3 sia la migliore delle scelte per come è costruita la rosa del Napoli, ma ciò che conta sono le interpretazioni che danno gli allenatori al modulo, e che non ci si affezioni rigidamente ad un modulo unico.

Addio Sinatti? Straordinario professionista e persona di rara disponibilità. Sinatti ha fatto grandi cose, sia con Sarri che con Spalletti, attraverso programmi e gruppi di lavoro diversi. Saranno il campo ed il tempo a fornire risposte in tal senso. Forse si era chiuso un ciclo anche per lui. La sorte, l’anno scorso, non è stata amica del Napoli in occasione dei quarti di finale di Champions giocati col Milan senza attaccanti.

Futuro Osimhen ancora in bilico? E’ una situazione complicatissima, difficile ipotizzare di poterla chiudere subito. Forse è l’affare più complicato della storia del Napoli calcio. E’ uno degli attaccanti più forti al mondo, ha 24 anni: si tratta di due aziende, il Napoli calcio e Osimhen, che devono cercare ciascuna la soluzione per sé più vantaggiosa. E’ la storia che mostra l’ottimo lavoro del Naoli e di Giuntoli, perché Osimhen è un colpo tutto suo”.