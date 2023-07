Gazzetta – Demme, l’addio è sempre più vicino?

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Diego Demme, italotedesco che già da due anni non trova più molto spazio. Il centrocampista sembrerebbe alla fine del suo percorso con la maglia azzurra. Infatti, la rosea scrive:

“Domani intanto è prevista la prima amichevole stagionale per gli azzurri. Contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non, alle ore 18 (già oltre mille biglietti venduti), Garcia intende soprattutto testare i Primavera che si stanno allenando con la prima squadra qui a Dimaro.

Sarà anche l’occasione per vedere in campo Diego Demme. Avrà ancora un futuro in azzurro oppure – come è più probabile – sceglierà di trovare più spazio altrove?”.