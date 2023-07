Del Genio boccia Lo Celso: “Poi se piace a Rudi Garcia…”

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni su uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Secondo i rumours, infatti, il club campione d’Italia sarebbe sulle tracce di Giovani Lo Celso. Per il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli non sarebbe la scelta più adatta per gli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Oltre al problema ingaggio c’è anche una collocazione tattica di fantasia. Non è il vice Lobotka, scartiamo questa ipotesi. Forse può fare il vice Zielinski, ma negli ultimi tempi ha sempre giocato nei due dietro la prima punta nel 4-3-2-1 o 3-4-2-1. E’ un trequartista, ma se andate a vedere i suoi tabellini negli ultimi anni, siamo a zero o un gol. Onestamente non lo so, poi se piace a Garcia ed ha un’idea per rilanciarlo…”