Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito di Davide Faraoni, terzino del Verona che sembra molto vicino a vestire la maglia del Napoli. A questa trattativa, c’è l’intreccio di un nuovo possibile prestito per Alessandro Zanoli, stavolta al Genoa neopromosso in Serie A. Di seguito quanto riportato. “Faraoni-Napoli: contratto fino al 2026. Al Verona 2M più bonus. Zanoli in prestito secco al Genoa. Attesa ufficialità”.