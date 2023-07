Dalla Turchia – Spunta un nuovo nome per la mediana

Era uno dei nomi più gettonati lo scorso anno, poi man mano è sparito dai radar: si tratta di Boubakary Soumaré, mediano del Leicester City. Secondo quanto riportato dal collega turco Ekrem Konur, il Napoli sarebbe una delle pretendenti per l’acquisto del centrocampista.

Soumaré non è inarrivabile. Classe ’99, franco-senegalese che gioca sulla mediana ma può anche rivestire il ruolo di centrale di centrocampo, ha giocato nelle giovanili del Paris Saint-Germain per poi passare a parametro zero al Lille nella stagione 2017/2018. Soltanto nel 2021 è approdato in Premier col Leicester. Una buona notizia la retrocessione in Championship dei foxes, il calciatore sarebbe sicuramente attratto a giocare in Champions coi campioni d’Italia e il suo cartellino di 20 milioni potrebbe anche subire uno sconto.