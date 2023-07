Dalla Svezia – Karlsson, il Napoli c’è, ma bisogna battere la concorrenza di 5 club

Uno dei calciatori seguiti dal Napoli per rimpiazzare un’eventuale partenza di Hirving Lozano potrebbe essere Jesper Karlsson, classe 98 dell’Az Alkmaar. Nell’ultima stagione in Olanda, ha collezionato 9 gol e 4 assist in 23 presenze. Secondo quanto riportato dal portale svedese Fotbolldirekt, il Napoli è tra le squadre interessate al suo profilo. Ci sarà però una folta concorrenza da battere: Bologna, Metz, Stoccarda, Krasnodar e Valencia. Per la sua cessione, gli olandesi chiedono 12 milioni di euro.