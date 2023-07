Colasanto: “Lo Celso sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli”

Filippo Colasanto, intermediario di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Se Lo Celso potrebbe essere utile al Napoli per rimpiazzare Zielinski in un 433? Sì, parto dal concetto che è un giocatore molto dotato con una tecnica sopraffina. È un 10, mancino come piede dominante. Può giocare da mezzala e fare l’esterno anche se un po’ più a fatica. Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli. Il calciatore argentino per caratteristiche è un tipo di giocatore con cui non si sbaglia mai l’acquisto. Napoli potrebbe essere un trampolino di rilancio per lui. Per tutti gli argentini, Napoli rappresenta qualcosa di quasi divino grazie a Maradona”.

“Santi Gimenez profilo da Napoli? Anche fisicamente è forte e resistente. Non l’ho mai visto dal vivo. Non andrei a cercare lì come e dove migliorare avendo anche Simeone e Raspadori. Osimhen non lo togli da lì neanche morto. Simeone e Raspadori fanno buon viso e cattivo gioco perché tutta l’orchestra ha suonato benissimo. Non andrei a toccare un attacco che si è dimostrato perfetto. Andrei a cercare di coprire il buco difensivo lasciato da Kim, ma il Napoli si sta muovendo bene e mi piace tanto la strategia che stanno adottando Mantovani e Micheli”.

“Senza l’infortunio Lo Celso avrebbe giocato ai Mondiali, era un punto fermo di quella Nazionale. Io penso che quest’anno a Napoli si dovrà verificare una cosa importante, hanno preso un allenatore nuovo, ma la responsabilità immensa che si catapulta sulle spalle di Garcia dovrà essere supportata dalla squadra. Sarà una grossa sfida per tutti quanti la nuova stagione”.