TMW – Napoli, trattativa in stato avanzato per Tousart

Il Napoli sta accelerando il ritmo della trattativa con l’Hertha Berlino. Lucas Tousart ha il contratto in scadenza nel giugno 2025, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, la richiesta di vederlo in azzurro sembra essere stata proprio del mister Garcia. La trattativa è in stato avanzato e le parti stanno lavorando alla formula per l’eventuale passaggio. Durante la conferenza stampa in ritiro, Garcia ha preferito non sbilanciarsi sulla possibilità di vedere il centrocampista francese al Napoli: “Io mi diverto a leggere alcune notizie naturalmente, a volte potete darmi anche idee di mercato, quindi vi ringrazio. Vediamo. Con Meluso siamo ancora più forti sul mercato”.