TMW- Lo Celso apre al Napoli, ma resta un nodo da sciogliere

Il profilo di Giovani Lo Celso piace molto al Napoli che vorrebbe strapparlo al Tottenham per rinforzare il centrocampo. La trattativa tra le due società è ancora in fase embrionale e sembrerebbe essere irta di ostacoli. Come riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista argentino avrebbe dato la sua disponibilità al Napoli e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio da 4 milioni. Ma qui sta il busillis legato alla formula richiesta dal Tottenham. Il Napoli vorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto, gli inglesi invece spingono per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. A questo, si aggiunge anche la questione concorrenza: oltre agli azzurri, vi sono l’Aston Villa, Betis Siviglia e Barcellona.