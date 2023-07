La ricerca per la successione del centrale coreano Kim Min-jae continua a ritmo serrato. Il nome di Kevin Danso figura in lista già da diverse settimane. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club azzurro sta trattando con il Lens per tirare sul prezzo del difensore. L’accordo tra le due dirigenze è ancora lontano, ma il presidente De Laurentiis tenterà di ottenere uno sconto per chiudere l’affare.