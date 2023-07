Repubblica – La Lazio pressa per il trasferimento di Zielinski: le ultime

La Lazio insiste per Piotr Zielinski, a riportarlo è il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola. Stando a quanto riportato il centrocampista del azzurro è tra gli obirttivi in casa biancoceleste, ma il trasferimento risulta difficile. Questo quanto evidenziato:

“Difficile il trasferimento di Zielinski alla Lazio a queste condizioni. Perché De Laurentiis continua a chiederne 30 al suo amico Lotito che non va oltre l’offerta di 20 milioni di euro per il giocatore in scadenza a giugno 2024 con il Napoli. Ottimi rapporti tra i due club, ma ora serve un passo verso l’altro per chiudere”.