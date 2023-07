Offerta monstre per Lozano dall’America: i dettagli

Secondo quanto riportato da TMW, i Los Angeles Galaxy hanno presentato al Napoli un’offerta vicina ai 20 milioni di euro per Lozano. Una cifra importante per un calciatore in scadenza e ora la palla passa al Presidente del Napoli che valuterà il da farsi. Per il Chucky pronto un contratto da 20 milioni di dollari a stagione, cifra monstre a cui nessuno potrebbe dire di no. Attese novità nelle prossime ore, intanto il messicano continua ad allenarsi a Dimaro in attesa di capire quale sarà il suo futuro.