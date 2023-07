Kim Min-Jae è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Jan-Christian Dreesen, CEO del club tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Kim è cresciuto tanto, ha vinto il campionato italiano con il Napoli ed è stato votato miglior difensore della Serie A. Colpisce per la sua presenza fisica oltre che per la sua mentalità e velocità. Siamo felici che possa iniziare subito a prepararsi e siamo convinti che esalterà i nostri tifosi con il suo stile di gioco”.