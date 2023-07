Entourage Lo Celso: “Stiamo parlando con il Napoli, ma è ancora tutto aperto”

Il Napoli sta insistendo per Giovani Lo Celso. Il calciatore del Tottenham è in uscita dagli Spurs e negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero gli azzurri molto interessati al centrocampista. A darne un ulteriore conferma ci ha pensato il suo entourage, che ha detto questo ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Stiamo parlando con il Napoli, ma al momento non c’è ancora niente di chiuso”. Lo Celso è diventato l’obiettivo numero uno a centrocampo e con la probabile partenza di Zielinski, gli azzurri potrebbero provare ad affondare definitivamente il colpo.