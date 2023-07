CdM – Napoli, in uscita due azzurri: ecco di chi si tratta

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sulle ultime novità di calciomercato in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ci saranno alcune uscite. Tra questi Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, centrocampista e attaccante azzurro, pronti a partire in prestito:

“Vergara, per esempio, è pronto per un prestito alla Reggiana, mentre per Ambrosino è arrivata un’offerta dal Blackburn Rovers con la formula del riscatto legato alla promozione eventuale in Premier League. In Serie B tuttavia c’è anche il Catanzaro che spinge per averlo in prestito”. Scrive il quotidiano.