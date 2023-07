CdM – Il Napoli torna a lavoro, Garcia alla ricerca di un vice Di Lorenzo

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità di calciomercato. Secondo il quotidiano la squadra azzurra è alla ricerca di un vice Di Lorenzo. Questo quanto evidenziato:

“Gli uomini del Napoli ieri si sono incontrati per fare un nuovo punto e per il ruolo di vice Di Lorenzo Garcia valuta Zanoli, anche se è stata già impostata la trattativa per l’arrivo di Faraoni in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro. Garcia ha individuato Lucas Tousart dell’Hertha Berlino per il centrocampo che potrebbe arrivare anche a titolo definitivo in cambio di Demme per cui il Napoli, però, chiede circa 6 milioni di euro”.