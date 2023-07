Il capitano è arrivato in ritiro. Primi test fisici per lui quest’oggi e colloquio con il nuovo tecnico Rudi Garcia. Carlo Alvino, giornalista tifoso del Napoli, in collegamento dalla Val di Sole ha fatto un annuncio importante sul suo futuro: “Di Lorenzo è pronto a legarsi a vita al Napoli. Firmerà il suo ultimo contratto con gli azzurri e i tifosi lo hanno accolto con un’ovazione al suo arrivo a Dimaro”.