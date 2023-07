SKY: Trattativa Napoli-Tottenham per Lo Celso, c’è ancora distanza tra le parti

Stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport, pare che la trattativa tra Napoli e Tottenham per il trasferimento di Giovani Lo Celso in maglia azzurra sia ancora in salita.

A mancare è l’intesa tra le parti. Il club partenopeo vorrebbe prelevare il centrocampista in prestito con diritto di riscatto; gli Spurs, al contrario, vorrebbero cederlo a titolo definitivo o, al massimo, girarlo in prestito aggiungendo nel contratto l’obbligo di riscatto a stagione conclusa.

Da valutare eventuali sviluppi a riguardo.